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حماس تدين اجتماع محمود عباس مع غانتس في منزله بتل ابيب

حماس تدين اجتماع محمود عباس مع غانتس في منزله بتل ابيب
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

دانت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب.

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في سلسلة تغريدات إن "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

وأضاف:" تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".

وتابع:" هذا السلوك من قيادة السلطة، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".

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حماس تدين اجتماع محمود عباس مع غانتس في منزله بتل ابيب

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