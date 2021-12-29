الصين تتهم أمريكا بارتكاب 'سلوك غير مسؤول' كاد يتسبب في 'كارثة'

العالم - الصين

وفقا لمذكرة قدمتها بكين إلى وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، اضطرت "تيانغونج"، وهي محطة الفضاء الصينية الجديدة، إلى المناورة لتجنب الاصطدام بأحد قمر "ستارلينك" في يوليو/ حزيران ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المذكرة إن الحادثين شكلا خطرا على حياة وصحة رواد الفضاء على متن المحطة الصينية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة روتينية اليوم: "تتجاهل الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتشكل تهديدا خطيرا لأرواح وسلامة رواد الفضاء".

"ستارلينك" هو أحد أقسام شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تدير مجموعة من نحو 2000 قمر صناعي تهدف إلى توفير الإنترنت لمعظم أجزاء الأرض.

"سبيس إكس" هي شركة أمريكية خاصة، مستقلة عن وكالة الفضاء الأمريكية للأغراض العسكرية والمدنية "ناسا".

لكن الصين قالت في مذكرتها إلى الأمم المتحدة إن أعضاء معاهدة الفضاء الخارجي - أساس قانون الفضاء الدولي - مسؤولون أيضا عن أفعال كياناتهم غير الحكومية.

من جانبه قال جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، إن مناورات الفضاء لتقليل مخاطر الاصطدام في الفضاء أصبحت أكثر تواترا مع دخول المزيد من الأجسام إلى مدار الأرض.

وأضاف: "لاحظنا حقا زيادة في عدد الحركات القريبة منذ بدء انتشار ستارلينك. أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من كان على متنها".