الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تتهم أمريكا بارتكاب 'سلوك غير مسؤول' كاد يتسبب في 'كارثة'

الصين تتهم أمريكا بارتكاب 'سلوك غير مسؤول' كاد يتسبب في 'كارثة'
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتهمت بكين الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بارتكاب "سلوك غير مسؤول وغير آمن" في الفضاء خلال "مواجهتين قريبتين" بين محطة الفضاء الصينية والأقمار الصناعية التي تديرها شركة "سبيس إكس".

العالم - الصين

وفقا لمذكرة قدمتها بكين إلى وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، اضطرت "تيانغونج"، وهي محطة الفضاء الصينية الجديدة، إلى المناورة لتجنب الاصطدام بأحد قمر "ستارلينك" في يوليو/ حزيران ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المذكرة إن الحادثين شكلا خطرا على حياة وصحة رواد الفضاء على متن المحطة الصينية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة روتينية اليوم: "تتجاهل الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتشكل تهديدا خطيرا لأرواح وسلامة رواد الفضاء".

"ستارلينك" هو أحد أقسام شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تدير مجموعة من نحو 2000 قمر صناعي تهدف إلى توفير الإنترنت لمعظم أجزاء الأرض.

"سبيس إكس" هي شركة أمريكية خاصة، مستقلة عن وكالة الفضاء الأمريكية للأغراض العسكرية والمدنية "ناسا".

لكن الصين قالت في مذكرتها إلى الأمم المتحدة إن أعضاء معاهدة الفضاء الخارجي - أساس قانون الفضاء الدولي - مسؤولون أيضا عن أفعال كياناتهم غير الحكومية.

من جانبه قال جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، إن مناورات الفضاء لتقليل مخاطر الاصطدام في الفضاء أصبحت أكثر تواترا مع دخول المزيد من الأجسام إلى مدار الأرض.

وأضاف: "لاحظنا حقا زيادة في عدد الحركات القريبة منذ بدء انتشار ستارلينك. أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من كان على متنها".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

المبعوث الصيني الى مفاوضات فيينا : تراجع الخلافات بين ايران والترويكا الاوروبية

الصين تدشن 3 سفن عسكرية في يوم واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو اتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لا جدوى من انتخابات ليبيا دون مصالحة شاملة

الصين تتهم أمريكا بارتكاب 'سلوك غير مسؤول' كاد يتسبب في 'كارثة'

وزيرة العدل التونسية تأذن بفتح تحقيق في وفاة الباجي قايد السبسي

استقالة ضابط إسرائيلي لعدم جدية كيانه في ملف تبادل الأسرى

البرلمان السوري يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية في الجولان

خسائر السعودية في اليمن والتعويض بالتلفيقات 