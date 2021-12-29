عضو اتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لا جدوى من انتخابات ليبيا دون مصالحة شاملة

العالم - ليبيا

ودعا الصلابي، مفوضية الانتخابات الليبية إلى أن تكون صريحة وشفافة في إعلام الليبيين بالأسباب الحقيقية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ورأى الصلابي أن الرهان على "أجسام فاقدة للشرعية ولا تمتلك القدرة على تجاوز خلافاتها الذاتية هو في حد ذاته يمثل عائقا أمام إجراء أي نقلة نوعية تجاه وضع سياسي مستقر في ليبيا".



وقال: "مازلت أعتقد أن المحاولات المميتة لتغييب مؤسسة القضاء الليبي، وهي بالمناسبة الجهة الأكثر شرعية وقبولا من مختلف الليبيين حتى الآن، هدف مقصود بحد ذاته من أجل الاستمرار في لعبة الخلافات المؤسساتية حينا والمناطقية حينا أخرى، وهي خلافات من شأنها ليس فقط عرقلة الانتخابات وإنما التأسيس لصراع عسكري قد يطول وقته".



وأكد الصلابي أنه "في الوقت الذي يضطلع فيه المجتمع الدولي وخصوصا البعثة الأممية بمسؤولية كبرى في دفع الفرقاء الليبيين إلى التفاهم وتجاوز خلافاتهم، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق العقلاء وقادة المجتمع الليبي من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني وزعماء قبائل بأن يجنحوا للسلم وإنجاز المصالحة المجتمعية والسياسية، التي هي المدخل الأساس لأي خطوة سياسية من شأنها إنجاز الاستقرار السياسي في ليبيا".



ورفض الصلابي الحديث حول علامات الاستهام الكبرى المحيطة بعدد من الأسماء المترشحة لتصدر المواقع التنفيذية الأولى في ليبيا المستقبل، وقال: "أعتقد أنه لا يزال من المبكر الحديث عن الأسماء والتنافس على المناصب السيادية الأولى، ذلك أن الأولى اليوم من كل هذا هو المصالحة المجتمعية والسياسية الشاملة، وإعادة دور القضاء باعتباره الفيصل في الخلافات القائمة والابتعاد عن إضعافه بتفعيل الدائرة الدستورية"، على حد تعبيره.



واقترح مجلس النواب الليبي (البرلمان)، خلال جلسة الاثنين ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.



ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.