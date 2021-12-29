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الغنوشي: الرئيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد

الغنوشي: الرئيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصف راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله، إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها "استعادة لتجارب فاشلة"، معتبرا أن البلاد "تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء".

العالم - تونس

وقال الغنوشي رئيس حزب "حركة النهضة" خلال زيارته لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض لسعيد: "لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الواقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد وعقلية الإقصاء ما تزال قائمة".

وأضاف:"جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟".

وتابع: "يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل المجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء".

وأردف قوله: "العالم العربي وبقية العالم جرب الديكتاتورية فأين وصلت؟".

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