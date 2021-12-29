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العراق.. جهاز مكافحة الاهارب يكشف حصيلة عملياته خلال العام 2021

العراق.. جهاز مكافحة الاهارب يكشف حصيلة عملياته خلال العام 2021
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان اليوم الثلاثاء عن نتائج العمليات الأخيرة التي نفذها الجهاز ضد فلول تنظيم "داعش".

العالم-العراق

وفي تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" الإخبارية قال المسؤول إن "حصيلة العمليات التي قام بها الجهاز خلال هذه السنة بلغت أكثر من 300 عملية تم خلالها قتل 100 إرهابي واعتقال أكثر من 250 آخر، فضلا عن تدمير مخابئ لهذا التنظيم".

وأشار إلى أن هذه العمليات "أسهمت بتعزيز الوضع الأمني وتطويق بقايا التنظيم الإرهابي وإجهاض محاولات كان ينوي الإرهابيون تنفيذها لاستهداف المدن وخاصة المناطق التي كان التنظيم يختبئ بها".

وأضاف أن الجهاز يعمل معتمدا على المعلومات الاستخباراتية "تمهيدا لتحويلها إلى خطة معلوماتية ومن ثم القيام بعملية استباقية ضد فلول التنظيم الإرهابي".

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