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شاهد.. النجمان اللذان لمع نجمهما بالساحة العسكرية ولا نظير لهما!

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس السابق للجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة منصور حقيقت بور، ان الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس كانا في قمة الانسانية والمعرفة، لمع نجمهما في الساحة العسكرية ولا نظير لهما في العالم.

العالم- خاص بالعالم

وقال حقيقت بور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "صباح جديد" وعنوان الحلقة "الشهيد قاسم سليمان.. خادم العتبات": ان الشهيدين كانت لديهما ميزات شاخصة، اولها انهما كانا مجاهدين يملؤهما المحبة الانسانية، وعلاقة مع بعضهما وثيقة جداً ويتوقان معاً الى زيارة العتبات المقدسة.

واوضح حقيقت بور: ان الشهيد المهندس كان لطيفاً متواضعاً بالرغم انه كان قوي البنية، دوما يفكر بمشاكل الفقراء العراقيين الذين يفتقرون الى المسكن خاصة بعد الغزو الامريكي للعراق الذي كان يهجر العراقيين من منازلهم، مشيراً الى انه لا ينسى اللحظات العرفانية التي كانت تعتري المهندس التي شاهدها اثناء زيارته لمكة المكرمة.

يشار الى ان الشهيدين قائد حرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابومهدي المهندس قد اغتيلا بقصف صاروخي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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