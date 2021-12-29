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قالیباف: سنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب

قالیباف: سنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف على ان "لا هاجس لنا سوى الثورة والاسلام والمصالح الوطنية وسنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب".

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي في الاشارة الى ملحمة 30 كانون الاول/ديسمبر عام 2009 المتمثلة بهبة الشعب التي احبطت فتنة الاعداء بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2008: ان الشعب الايراني خرج مرفوع الراس في اختبار انقاذ البلاد من الفوضى والاضطراب وان الاختبار الرئيس اليوم امام المسؤولين هو حل مشاكل الشعب لنخرج منه بنجاح وشموخ ان شاء الله تعالى في ظل الجهود والمساعي المبذولة.

واضاف: ان الشعب اثبت تعلقه بالثورة في اصعب الاوقات والظروف ونحن علينا ايضا ان نتخذ قرارات عملانية وذكية من اجل تلبية توقعاتهم.

وقال قاليباف: اننا وفي التاسع من شهر دي (30 كانون الاول/ديسمبر) نعاهد الشعب الايراني الابي والمضحي باننا مثلهم لا هاجس لنا سوى الثورة والاسلام والمصالح الوطنية وسنبذل كل جهودنا لحل مشاكلهم ولن نفضل مصالحنا الشخصية والفئوية على المصالح الوطنية والثورية.

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