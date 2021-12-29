الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار

العالم-سوريا

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم “لا يزال الوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب متوترا للغاية.. ولا تزال الأوضاع الصعبة قائمة في سوريا حيث العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار ببقاء الجماعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وبوجود خلايا تنظيم “داعش” و”القاعدة”.

وشدد سيرومولوتوف على أن الجيش السوري وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الروسية استطاعا خلال العام المنصرم تعزيز النجاح في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأراضي السورية مبيناً أنه نتيجة لذلك “تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير والقضاء على قوته ووسائله المهمة كما تم تدمير هيكله التنظيمي وتقليل توفير الموارد له”.