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ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للاحتلال الإسرائيلي في البلاد

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للاحتلال الإسرائيلي في البلاد
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تسلَّم ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة.

العالم - البحرين

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، أن الملك تسلَّم خلال احتفال في قصر الصخير، أوراق اعتماد كل من سفير ماليزيا "شازريل بن زاهيران"، وسفير كيان الإحتلال "آيتان نائيه".

ووفقاً للوكالة، تبادل الملك البحريني مع السفيرين الجديدين الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين.

وقال نائيه على صفحته بـ"تويتر": "سماع هتكفا (النشيد الوطني الإسرائيلي) بأداء الأوركسترا الملكية، أمام حرس الشرف بالزي الرسمي الملون، في ساحة العرض التابعة للقصر، إنه لأمر مثير... لقائي مع الملك كان دافئاً وودياً".

وذكرت خارجية الكيان المحتل في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أن الملك البحريني جدد تأكيده عمق العلاقات بين الجانبين، وتنميتها في المجالات كلها، متمنياً للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.

وكان قد وصل نائيه، وهو أول سفير لـ"إسرائيل" لدى البحرين، إلى العاصمة المنامة في نوفمبر الماضي، فيما كانت الأخيرة قد أعلنت في مارس الماضي، تعيين "خالد الجلاهمة" رئيساً لبعثتها الدبلوماسية في "تل أبيب".

وفي 15 سبتمبر 2020، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" في واشنطن برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي واسع.

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