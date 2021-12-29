شاهد.. احياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في تونس

العالم - مراسلون

الذكرى الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ورفيقه ابو مهدي المهندس لم تمر في صمت.

شخصيات تونسية واجنبية اثثت فعالية احياء الذكرى بالمركز الثقافي الايراني بتونس من اجل التذكير بمآثر الشهيدين ودورهما في تعزيز محور المقاومة ونصرة فلسطين.

وقال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بتونس، محمد رضا رؤوف شيباني:"الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني يعتبر أحد أهم الركائز وكان يتابع في نشاطاته السياسية والاستراتيجية في الجمهورية الاسلامية والمنطقة، كيفية دعم الشعب الفلسطينية لاستعادة حقوقه المشروعة".

معركة التحرر والاستقلال من هيمنة القوى المتصهينة دفع من اجلها الشهداء الاحرار دمائهم الطاهرة جيلا بعد اخر لاعلاء قيم الحرية والعدالة والسلام.

وقال كمال بن يونس وهو استاذ جامعي واعلامي تونسي:"هذه الذكری فيها رسالة ان الدول العربية والاسلامية والشعوب العربية والاسلامية بدءاً من ايران ومنطقة الخليج (الفارسي) ودول المقاومة فيها أولوية مهمة جداً كانت وستبقی ولايمكن ان تتحقق مطالب التنمية والديمقراطية قبل الانتصار في معركة المقاومة والتحرر الوطني".

عدد من الاحزاب والمنظمات التونسية آثرت بدورها احياء ذكرى استشهاد اللواء سليماني حتى تصبح تقليدا سنويا لارسال رسالة واضحة الى القوى الامبريالية، مفادها ان شعلة المقاومة لن تخبو وان شوكتها قائمة لا تزول.

وقال رئيس رابطة انصار فلسطين، صلاح المصري:"لقد ساهم الشهيد سليماني بالفكر وبالتدريب وبالسلاح في دعم كل من يريد مقاومة المعتدين، سواءاً كان اسمهم ارهابيين أو صهاينة أو اميركان واستشهاده هو خير دليل علی ان العدو الاميركي يعرف من سبب له الهزيمة الكبری".

عالم خال من الاستكبار والصهيونية هدف يعمل لاجله الاحرار في كل مكان.

معركة الارادات الصلبة من أجل حركة تحررية في بعدها الكوني تقدم شهداءها من كل الاقطار المقاومة وتترك للاجيال العبر والدروس المضيئة.