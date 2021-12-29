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الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال

الصين تحذر من
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤول صيني اليوم الأربعاء من أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال مضيفا أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في إفادة صحفية إن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة الوحدة مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.

وأضاف: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وقال ما إن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك في "التدخل الخارجي".

وتابع "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل".

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الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال