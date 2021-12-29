أوروبا تسجل زيادة في الاصابات بأوميكرون خلال أعياد الميلاد

العالم - اوروبا

وسجلت فرنسا أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا، وسط جهود في جميع أنحاء القارة لاحتواء تفشي متحور أوميكرون، ولم تكن فرنسا التي سجلت أكثرمن مئة وخمسين ألف حالة إصابة يوم الثلاثاء، الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الإصابات، فقد سجلت إيطاليا واليونان والبرتغال وإنجلترا قفزات في معدلات الإصابة.

وربما تعود بعض أسباب ارتفاع الأرقام المسجلة إلى تأخر الإبلاغ عن حالات الإصابة خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد. وخلال الأيام الأخيرة، زادت معدلات الإصابة إثر انتشار متحور أوميكرون الأكثر عدوى.

وتشير دراسات إلى أن مستوى خطورة أوميكرون أقل من متحور دلتا. وتقل الحاجة للذهاب إلى المستشفى لدى الإصابة بأوميكرون بنسبة تراوح بين 30 إلى 70 بالمئة مقارنة بمتحور دلتا. ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر مرتفعة جدا لمتحور أوميكرون.

أما في إيطاليا تجاوز عدد الإصابات الأرقام المعلنة في الأيام الماضية ليرفع إلي أكثر من 78 ألف حالة، وسجلت إيطاليا رقما قياسيا جديدا منذ بداية الوباء. حيث أحضت 200 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من مئة وثلاثين ألف حالة.

وفي اليونان، دعا وزير الصحة المواطنين إلى الهدوء بعد تسجيل أكثر من عشرين ألف حالة إصابة.

وسجلت قبرص أيضا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية، بلغت ألفين ومئتين و احدی وأربعين حالة.

في الوقت نفسه، سجلت السلطات الصحية في إنجلترا ارتفاعا قياسيا حيث بلغ العدد أكثر من مئة وعشرة آلاف حالة إصابة. وربما تزيد الأرقام عن ذلك، إذ لم تكن جميع بيانات الإصابة على مستوى بريطانيا متاحة خلال فترة عيد الميلاد.

وألغت مدن أوروبية، مثل باريس ولندن وبرلين، الاحتفالات الرسمية بالعام الجديد، لكن الحكومات كانت أقل رغبة في فرض قيود في عموم البلاد.