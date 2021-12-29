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وفد الإطار التنسيقي يصل للنجف للقاء زعيم التيار الصدري وبحث تشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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