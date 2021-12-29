النواب الايرانيون يثمّنون جهود الجيش في التصدي لتحركات طالبان في المنطقة الحدودية

العالم - ايران

وفي بيان صادر وقّعه 200 نائب ايراني قرأ، اليوم الاربعاء، أشاد النواب فيه بجهود كوادر الجيش والانتشار المقتدر في المناطق الحدودية ماأرسى الامن والاستقرار فيها.

واضاف البيان: إن كوادر القوة البرية للجيش تصدّوا باقتدار رفيع وقوة صلبة ووعي عملاني فور اعتداء عناصر طالبان على القواعد والابراج الحدودية في منطقة سيستان ومع اطلاق النار اضطرت العناصر الضالعة في الهجوم للفرار في عمق الاراضي الافغانية.

وأعرب النواب، بالنيابة عن الشعب الايراني، عن شكرهم وثنائهم على الجهود المتواصلة لكوادر القوة البرية وقائدها والقائد العام للجيش ودعوا الله بالموفقية لها مع صنوف القوات المسلحة وعناصر حدود الحدود.