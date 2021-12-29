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سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج

سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الانباء السورية بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلها قصفت بالمدفعية والهاون عدة قرى وبلدات في منطقتي الباب ومنبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المتمركزة في الشيخ ناصر والشويحة والزرزور شرق مدينة الباب اعتدت بقذائف الهاون على محيط كل من بلدة العريمة ومزارع الفوارس وقرى اليالني وقرط ويران والمحسنلي ما أسفر عن وقوع خسائر مادية”.

وفي منبج بالريف الشمالي أيضاً قصفت قوات الاحتلال وإرهابيوها بالمدفعية قريتي الصياد وجاموسية بحسب المصادر ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين وشل حركتهم ومنعهم من الخروج لأعمالهم اليومية.

وتشهد قرى وبلدات بريف حلب الشمالي وقفات احتجاجية رفضاً لوجود قوات الاحتلال التركي واستنكاراً للاعتداءات المتكررة التي تنفذها بالتعاون مع الإرهابيين التابعين لها ضد المدنيين وتعطيل حياتهم اليومية وآخرها وقفة لأهالي قرية الزيارة بريف المحافظة الشمالي أمس الأول رفعوا خلالها الأعلام الوطنية واللافتات المطالبة بخروج المحتل التركي من جميع الأراضي السورية والتصدي لممارساته الإجرامية التي يرتكبها مرتزقته بحق المواطنين.

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