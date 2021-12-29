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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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قطاع غزة مراسلة العالم: المقاومة حريصة على اتمام مناوراتها ومن ثم ترد على اعتداءات الاحتلال
قطاع غزة مراسلة العالم: الانباء الاولية تفيد باصابة احد المزاعين الفلسطينيين بنيران الاحتلال
قطاع غزة مراسلة العالم: استمرار المناورات يعني الرد الحازم على تحركات الاحتلال واعتداءاته
إصابة 3 مزارعين فلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف المناطق الشرقية لبيت حانون شمال قطاع غزة
جيش الاحتلال يؤكد إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة قبل قليل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نقطة رصد تابعة للضبط الميداني جنوب شرق مدينة غزة
إعلام الإحتلال: فلسطيني أطلق النار من غزة باتجاه الحدود شمال القطاع وأصاب عامل من الجيش الاسرائيلي كان يعمل قرب العائق الذكي عند الحدود
الفصائل الفلسطينية في غزة: لقاء عباس بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس لن يضيف لشعبنا إلا غطاء للمحتل بمزيد من الاستيطان والاعتقال
الفصائل الفلسطينية في غزة: لقاء عباس بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس لن يضيف لشعبنا إلا غطاء للمحتل بمزيد من الاستيطان والاعتقال
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش
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