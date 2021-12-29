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جيش الاحتلال يؤكد إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة قبل قليل

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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