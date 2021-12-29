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عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 ايار

عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 ايار
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وقع ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ عون مرسوم دعوة ​الهيئات الناخبة​ لانتخاب اعضاء ​مجلس النواب​ في 15 ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

العالم _لبنان

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