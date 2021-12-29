لقاء ثنائي يجمع بين باقري ومورا في فيينا

العالم - إيران

والتقى باقري كني ومورا في فندق كوبورغ محل انعقاد اجتماعات الوفود المفاوضة حول الاتفاق النووي التي تركز على إلغاء الحظر عن إيران.

وتزامنا مع هذا اللقاء استمرت اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى الخبراء في موضوع إلغاء الحظر والقضايا النووية.

وتستمر المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول 4+1 في جولتها الثامنة والتي بدأت الإثنين الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان للصحفيين أمس الثلاثاء أن مفاوضات فيينا تمضي في طريق جيد، مضيفا: نعتقد أنه إذا أكملت الأطراف الأخرى المفاوضات التي بدأت لتوها بنوايا طيبة فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف.

وتابع: إذا أبدوا جدية بالإضافة إلى النوايا الطيية فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق قريبا وفي المستقبل القريب.

وأوضح وزير الخارجية الإيرانية أن الوفد المفاوض الإيراني يصب تركيزه على النص المشترك، فيما أطراف التفاوض الأخرى تركز عملها على المواضيع التي وضعتها طهران في أقواس أي القضايا الخلافية.

كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أمس الثلاثاء، أن المباحثات في فيينا ستناقش إلغاء الحظر ومقترحات إيران للتحقّق من رفعه والضمانات المطلوبة، منوها بإقرار الأطراف المشاركة في المحادثات، الإثنين (27ديسمبر)، بتحقيق نجاح جيد في الجولة السابقة من المفاوضات.