عشرات الإصابات باقتحام الاحتلال لمدرسة شرق بيت لحم

العالم - فلسطين

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ، بأن عدداً من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة ذكور تقوع أثناء تقديم الطلبة الامتحانات، تصدى لهم أعضاء الهيئة التدريسية، ومنعوهم، وجرى عراك بالأيدي، اعتدى خلاله الجنود على المعلمين بأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل حرم المدرسة، ما أدى إلى إصابة مدير المدرسة ماجد الشاعر والمعلم عيد صبيح برضوض وكدمات في الوجه، وعشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت المديرية إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة بأعداد كبيرة، وسط استفزازات للهيئة التدريسية.

يشار إلى أن الاعتداءات الاحتلالية تتواصل منذ فترة بحق الطلبة في مدارس تقوع، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الطلبة اثناء ذهابهم وعودتهم، واعتقال واحتجاز العشرات، والتواجد المكثف في محيط المدارس، ما يخلق حالة من القلق للمسيرة التعليمية.