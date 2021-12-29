الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية تمكنت من اغتنام كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة واسقطت طائرة اميركية من نوع سكان ايغل

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

محكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني ستعقد في الأشهر القادمة

مصر تصبح عضوا في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"

الصين تقوم بتصميم صاروخ فضائي فائق الثقل

الإيراني مهدي طارمي ينال لقب أفضل لاعب دولي في آسيا

هل توقيت طاولة الحوار الوطني بين الاطراف اللبنانية مناسب؟