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العميد سريع يكشف تفاصيل عملية 'فجر الصحراء' وتحرير كامل الجوف

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء في الايجاز الصحفي ان القوات اليمنية تمكنت من تحرير اكثر من 1200 كم مربع لتصبح محافظة الجوف محررة بالكامل.

العالم - اليمن

وأضاف العميد سريع ان القوات اليمنية تمكنت من اغتنام كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة واسقطت طائرة اميركية من نوع سكان ايغل وسيتم الكشف عن وثائق تؤكد تدخل السعودية لمنع اليمنيين من حفر ابار المياه.

وأكد: صنعاء ومارب والجوف وصعدة والحديدة تعرضت لاكثر من 500 غارة جوية خلال الايام الماضية وتحالف العدوان يريد ان يكون اليمن خاضعا تحت وصايته.

ولفت إلى أن الصمود اليمني الذي نشاهده هو من اجل استكمال مسيرة التحرر والاستقلال.. مضيفا إنه العدوان لم يستوعب ان الشعب اليمني باجياله المختلفة هزم كل انواع الغزو عبر التاريخ.

وأوضح متحدث القوات المسلحة بعد تحديد المهام العملاتيه، والإعداد لعملية فجر الصحراء بدأت الوحدات العسكرية في تنفيذ الهجوم على قوات العدو من عدة محاور وخلال الساعات الأولى نجحت قواتنا في إرباك العدو الذي حاول الدفع بالمزيد من المرتزقة الى الخطوط الأمامية.

وأکد العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن أكثر من ستين غارة في محاولة لإعاقة تقدم المجاهدين، وفشل في ذلك ومن نتائج العملية تحرير مساحة إجمالية تقدر بـ 1200كيلو متر مربع وبهذا تكون معظم محافظة الجوف قد تحررت عدا بعض المناطق الصحراوية،بلغ عدد قتلى المرتزقة 35 والجرحى 37 إضافة إلى 45 أسيرا.

وقال ان نجحت قواتنا في إعطاب وإحراق 15 آلية ومدرعة، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وخلال العملية تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع "سكان ايجل".

ولفت إلى أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركتا في تحرير اليتمة إلى جانب مختلف الوحدات بعمليات ضد أهداف عسكرية للعدو داخل البلد وخارجه لافتا إلى أن قبائل الجوف الأبية شاركت بفاعلية في تحرير اليتمة، وهي حاضرة بشكل مستمر في معركة الحرية والاستقلال.

وأضاف أن أبناء الجوف يرفضون أن تظل مناطقهم تحت الاحتلال الأجنبي ويؤكدون موقفهم الثابت مع الشعب والوطن.

وقال أن أبناء الجوف عانوا كثيرًا من التدخلات السعودية السافرة، والتي وصلت إلى منعهم من حفر آبار المياه والاستفادة من المياه الجوفية وسنكشف عن وثائق تؤكد تدخل السعودية لمنع اليمنيين ليس من حفر آبار النفط فقط بل وحتى حفر آبار المياه.

وأكد أن عدد غارات طيران العدوان على العاصمة وبعض المحافظات تجاوزت الـ 500 غارة خلال الأسبوعين الماضيين.

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