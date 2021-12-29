الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى "طمأنة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كل مظاهر الابتزاز".

العالم-تونس

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يوم الثلاثاء، وخُصص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام، لا سيما في ظل المصاعب التي تشهدها تونس.

وأشار سعيد أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدد، كذلك على "حرصه على تحقيق الحرية والكرامة لكل التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون".

كما تم التطرق، خلال اللقاء، إلى المبادرة الفردية وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين، بعيدا عن كل مظاهر المساومة.

وتشهد تونس اضطرابات سياسية على خلفية تجميد الرئيس التونسي عمل البرلمان وتغييره الحكومة، في حين لم يحدد الى الان مصير البرلمان أو تاريخ عودته للعمل وهو ما اسفر عن تظاهرات بعضها مؤيد لاجراءات الرئيس سعيد وبعضها مخالف.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الغنوشي: الرئيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد

تونس.. اتحاد الشغل يرفض خطابات الرئيس سعيّد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

محكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني ستعقد في الأشهر القادمة

مصر تصبح عضوا في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"

الصين تقوم بتصميم صاروخ فضائي فائق الثقل

الإيراني مهدي طارمي ينال لقب أفضل لاعب دولي في آسيا

هل توقيت طاولة الحوار الوطني بين الاطراف اللبنانية مناسب؟