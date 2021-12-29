الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

العالم-تونس

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يوم الثلاثاء، وخُصص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام، لا سيما في ظل المصاعب التي تشهدها تونس.

وأشار سعيد أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدد، كذلك على "حرصه على تحقيق الحرية والكرامة لكل التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون".

كما تم التطرق، خلال اللقاء، إلى المبادرة الفردية وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين، بعيدا عن كل مظاهر المساومة.

وتشهد تونس اضطرابات سياسية على خلفية تجميد الرئيس التونسي عمل البرلمان وتغييره الحكومة، في حين لم يحدد الى الان مصير البرلمان أو تاريخ عودته للعمل وهو ما اسفر عن تظاهرات بعضها مؤيد لاجراءات الرئيس سعيد وبعضها مخالف.