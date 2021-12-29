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لبنان.. رئيس الجمهورية ميشال عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلسِ النواب

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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