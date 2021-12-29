سيئول وواشنطن تتفقان على مسودة إعلان نهاية الحرب الكورية

العالم- آسيا والباسفيك

وأكد جونغ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مجددا على التقدم المحرز في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع (G7) في مدينة ليفربول ببريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال جونغ فيما يتعلق بإعلان نهاية الحرب، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا بالفعل على أهميته، وتوصل الجانبان عمليا إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان.

وعلى الرغم من أن سيئول وواشنطن أحرزتا تقدما ملحوظا بشأن الإعلان، فإن مصيره لا يزال غير مؤكد، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لمبادرات الحوار، كما تقترب ولاية الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، من نهايتها في مايو المقبل.

وقال جونغ: "على الرغم من أن كوريا الشمالية أظهرت مجموعة من الردود السريعة والإيجابية على إعلان نهاية الحرب، فإننا نأمل أن تبدي رد فعل أكثر واقعية".

وفي سبتمبر، وصفت، كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، مسودة إعلان نهاية الحرب بأنها فكرة "مثيرة للإعجاب"، لكنها حثت سيئول على التخلي عما وصفته بالسياسة العدائية تجاه بيونغ يانغ، لاستئناف المناقشات ذات الصلة.