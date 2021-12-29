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10.5 مليار دولار صادرات البتروكيماويات الايرانية

10.5 مليار دولار صادرات البتروكيماويات الايرانية
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام جمعية أرباب عمل الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، تسجيل صادرات المنتجات البتروكيماوية قيمة 10.5 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية.

العالم - إيران

وأشار "أحمد مهدي أبهري" في مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم الوطني للصناعة البتروكيماوية الاربعاء، أنه تم رفد سوق الصرف بـ 9.2 مليار دولار عملة أجنبية من ايرادات البتروكيماويات خلال الفترة المذكورة، وما تبقي تم صرفه بشراء المعدات والمحفزات والمشاريع التنموية.

وبيّن أن صادرات البتروكيماويات سجلت نموا بنسبة 8 بالمئة على اساس نسوي وحجم الانتاج ايضا نما 8 بالمئة فضلا عن أن ايرادات العملة الاجنبية نمت 76 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

ونوه الى تجاوز إجمالي صادرات البتروكيماويات مستوى 40 مليار دولار خلال فترة الحظر أي منذ عام 2018 حتى الان.

وتوقع أبهري تسجيل صادرات المنتجات البتروكيماوية نحو 14 مليار دولار بانتهاء السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022.

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