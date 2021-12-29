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منظمة الصحة العالمية: مخاوف من أن يتسبب المتحوران دلتا وأوميكرون بعدد هائل من الإصابات وحان الوقت لتطعيم 70 % من سكان العالم

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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