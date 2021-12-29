هذا ما قالته بيكين عن التعاون التجاري الثنائي الروسي الصيني

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وأضاف تشاو ليجيان في تصريحات صحفية: "الشركات الصينية تقيم اتصالات نشطة مع الشركاء الروس. والتعاون التجاري بين البلدين يتطور بشكل مطرد (مستمر)".

وأكد تشاو ليجيان أن روسيا والصين هما أكبر جيرانين "لديهما أساس متين وآفاق واسعة للتعاون".

وأشار إلى أنه في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، تجاوز حجم التجارة بين روسيا والصين 130 مليار دولار.



في وقت سابق ، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن روسيا والصين لديهما علاقات تعاون في مختلف المجالات، منها التعاون العسكري مثل صناعة الأسلحة ذات التقنيات العالية، والطاقة النووية، والتدريبات العسكرية المشتركة.