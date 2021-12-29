نائب أردني يضرب خمسة زملاء له ويشتكي على 6 !

العالم - الأردن

وأفادت مصادر برلمانية أن السبب بالتأجيل هو صعوبة التوسط بعد مشاجرات النواب في ظل وجود ثمانية شكاوى لدى لجنة السلوك ستنظر فيها اللجنة القانونية مما حرم السلطات العليا من التوقيت المقصود لإقرار التعديلات الدستورية.

كما أفادت مصادر نيابية أن الدغمي أكد خلال اجتماع الثلاثاء مع نحو ٥٠ نائبا أنه تجاوز الإساءة بحقه ولا يلتفت إليها حيث أمام المجلس استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف وتماسك أبناء بلدنا والحفاظ على نسيجنا متلاحماً قويا.

وخلال الاجتماع أكد عدد كبير من النواب ضرورة تحويل ملف النائب سليمان ابو يحيى للجنة القانونية فيما طالب آخرون بضرورة طي الملف، إلا أن الدغمي رفض اتخاذ أي إجراء يتعلق بحقه، مؤكدا أنه رئيس للجميع ومن واجبه تجاوز أي إساءة رغم ما طال موقع الرئاسة من اساءات.

وخلص الاجتماع في نهايته الى تحويل شكوى للجنة القانونية مقدمة من النائبين شادي فريج واندريه الحواري بحق النائبين سليمان ابو يحيى وحسن الرياطي ولاحقا اعلن الرياطي تقدمه بشكوى بحق 6 سنوات.

وفي السياق ذاته ، حذفت صفحة مجلس النواب على فيسبوك البث المباشر لجلسة المجلس التي عقدت أمس الثلاثاء، والتي شهدت مشاجرات واشتباك بالايدي بين عدد من النواب.

ولم يبقي إعلام مجلس النواب على أي من نشاطات المجلس ليوم أمس الثلاثاء التي عرفت بجلسة ” اللكمات”.