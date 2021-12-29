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مظاهرة حاشدة في كابل للمطالبة بالإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة

مظاهرة حاشدة في كابل للمطالبة بالإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عشرات النساء خرجن إلى شوارع العاصمة كابل، اليوم الأربعاء، مطالبات بالإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة في الخارج، في أعقاب تولي طالبان الحكم.

العالم- أفغانستان

وتظاهرت المحتجات في العاصمة كابل وهن تحملن لافتات وتهتفن بشعارات، فيما دعين للمساعدة في التعامل مع الوضع الاقتصادي المضطرب لبلادهن، حيث علقت أموال المساعدات الدولية إلى أفغانستان وجمدت مليارات الدولارات من أصول البلاد بالخارج، معظمها في الولايات المتحدة، بعد سيطرة طالبان على الحكم في منتصف أغسطس، وفق "أسوشيتد برس".

هذا وتفاقم وضع اقتصاد أفغانستان بسبب قلة المساعدات، ما أدى إلى زيادة الفقر، بينما حذرت جماعات إغاثة من كارثة إنسانية وشيكة، إذ لم يحصل موظفو الدولة، من الأطباء إلى المعلمين والموظفين الإداريين، على رواتبهم منذ شهور، بحسب الوكالة.

في حين أن البنوك الأفغانية حددت كمية الأموال التي يمكن لأصحاب الحسابات سحبها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أكثر من 80% من موازنة أفغانستان تأتي من مساعدات المجتمع الدولي.

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