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الربط السككي بين ايران والعراق بحلول الشهر القادم

الربط السككي بين ايران والعراق بحلول الشهر القادم
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي بهادري جهرمي" عن تدشين مشروع الربط السككي بين ايران والعراق بحلول الشهر القادم، وذلك بعد تأخير طال 20 عاما.

العالم - إيران

واوضح "بهادري جهرمي" في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، ان وزير الطرق واعمار المدن قدم خلال الاجتماع تقريرا حول زيارته الاخيرة للعراق وتوقيع اتفاق للربط السككي بين البلدين.

واضاف، ان الاتفاق الاخير شكّل بداية لتحقيق مشروع طال تاجليه 20 عاما؛ وعليه سيدخل المشروع حيز التنفيذ خلال الشهر القادم.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، ان رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ثمّن خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جهود وزير الطرق التي تكللت بنجاح مفاوضات ومتابعات ايران على مدى 20 عاما مع الجانب العراقي حول الطريق السككي الذي يصل بين البلدين.

وعلى صعيد اخر، اعلن بهادري جهرمي عن قرار مجلس الوزراء لتشكيل فريق عمل بمشاركة وزراء الاتصالات والاقتصاد والصناعة و وزراء معنيين اخرين الى جانب نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، بهدف تسهيل وارساء الارضيات المناسبة لتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم رجال الاعمال في البلاد.

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