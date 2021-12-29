الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حظر التجول في عاصمة دارفور السودانية بعد عمليات نهب

حظر التجول في عاصمة دارفور السودانية بعد عمليات نهب
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

حظرت السلطات الأمنية بمدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور غرب السودان، التجول في المدينة عقب عمليات نهب شملت مخازن برنامج الغذاء العالمي والبعثة الأممية.

العالم-السودان

وجاء ذلك في اجتماع للجنة أمن ولاية شمال دارفور، اليوم الأربعاء، ترأسه الأمين العام لحكومة الولاية حافظ بخيت محمد، وحددت اللجنة مواعيد حظر التجول من السادسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ومنذ الجمعة الماضي، شهدت مدينة الفاشر عمليات حرق ونهب واسعة، طاولت مخازن برنامج الغذاء العالمي ومقر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن اللواء عبدالكريم حمدو، مدير شرطة الولاية، قوله في في تصريح صحافي، إن لجنة أمن الولاية عبرت خلال اجتماعها عن أسفها لوقوع تلك الأحداث، وحثت المواطنين، على ضرورة الالتزام بقرار حظرالتجول حفاظا على أرواحهم، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن اللجنة قد أعدت خطة لتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية بالولاية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد ذكرت في بيان، الإثنين الماضي، أن جماعات مسلحة ومواطنين تورطوا في عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر "يوناميد" بالفاشر، مبينة أن النهب كان لبعض المعدات التي تبرعت بها البعثة، وآلت لحكومة ولايات دارفور، مشيرة إلى أن اللجنة الأمنية بالولاية تصدت لتلك الأعمال وأرسلت قوة مكونة من 40 آلية عسكرية لحراسة المعسكر، كما قامت شرطة ولاية شمال دارفور بفتح بلاغات ضد المعتدين، فيما تم القبض على بعض المتورطين، واسترداد بعض المواد المنهوبة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

عضو السيادة السودانية يعلق على القوة المشتركة المرسلة إلى دارفور

السودان.. دعوات لوقف نزيف الدم بعد اشتباكات دامية في دارفور

حصيلة دامية للاقتتال القبلي في دارفور: 199 قتيلا منذ أكتوبر

نزوح أكثر من 83 ألف شخص جراء العنف غرب السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-12-2021

السفير الايراني في بغداد يلتقي بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق

بلومبيرغ: الخلاف بين الإمارات والسعودية مرشح للتصاعد

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-12-2021

5 أنواع من الشاي تعالج الاسهال

في ذكرى إعدامه.. لماذا تحاول أمريكا تسويق الطاغية صدام كضحية؟!