حظر التجول في عاصمة دارفور السودانية بعد عمليات نهب

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وجاء ذلك في اجتماع للجنة أمن ولاية شمال دارفور، اليوم الأربعاء، ترأسه الأمين العام لحكومة الولاية حافظ بخيت محمد، وحددت اللجنة مواعيد حظر التجول من السادسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ومنذ الجمعة الماضي، شهدت مدينة الفاشر عمليات حرق ونهب واسعة، طاولت مخازن برنامج الغذاء العالمي ومقر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن اللواء عبدالكريم حمدو، مدير شرطة الولاية، قوله في في تصريح صحافي، إن لجنة أمن الولاية عبرت خلال اجتماعها عن أسفها لوقوع تلك الأحداث، وحثت المواطنين، على ضرورة الالتزام بقرار حظرالتجول حفاظا على أرواحهم، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن اللجنة قد أعدت خطة لتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية بالولاية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد ذكرت في بيان، الإثنين الماضي، أن جماعات مسلحة ومواطنين تورطوا في عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر "يوناميد" بالفاشر، مبينة أن النهب كان لبعض المعدات التي تبرعت بها البعثة، وآلت لحكومة ولايات دارفور، مشيرة إلى أن اللجنة الأمنية بالولاية تصدت لتلك الأعمال وأرسلت قوة مكونة من 40 آلية عسكرية لحراسة المعسكر، كما قامت شرطة ولاية شمال دارفور بفتح بلاغات ضد المعتدين، فيما تم القبض على بعض المتورطين، واسترداد بعض المواد المنهوبة.