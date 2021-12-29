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الخارجية الإيرانية تدين الإجراء الصهيوني في الجولان السوري المحتل

الخارجية الإيرانية تدين الإجراء الصهيوني في الجولان السوري المحتل
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بشدة عقد اجتماع مجلس وزراء الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل، ووصف أجراء الاحتلال الصهيوني هذا بالاستفزازي.

العالم - إيران

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وفق عدة قرارات أممية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497، والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد كل عام هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها".

وشدد خطيب زاده على أن "التوسع الاستيطاني وزيادة أعداد المهاجرين الصهاينة في مرتفعات الجولان لا يمكن أن يغير الواقع بأي شكل من الأشكال، وعلى المستوطنين الصهاينة أن يعلموا أنهم لن يتمكنوا من العيش في الأراضي المغتصبة إلى الأبد".

وفي الختام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيران تضامن الجمهورية الإسلامية ودعمها القوي للجمهورية العربية السورية في هذه القضية.

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