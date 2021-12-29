الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
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الخارجية الايرانية تندد بشدة بعقد اجتماع مجلس وزراء كيان الاحتلال في الجولان السوري المحتل وتصف هذه الخطوة العدوانية بالاستفزازية

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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