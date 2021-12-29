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كورونا في لبنان.. تسجيل 15 وفاة و3153 إصابة جديدة

كورونا في لبنان.. تسجيل 15 وفاة و3153 إصابة جديدة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاربعاء انه تم تسجيل 15 وفاة و3153 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - لبنان

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