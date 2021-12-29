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غريب ابادي: نحن قادرون على اتخاذ خطوات سياسية واسعة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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