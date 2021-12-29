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صيانة أوتوستراد دمشق-الحدود الأردنية لتعزيز التعاون التجاري

صيانة أوتوستراد دمشق-الحدود الأردنية لتعزيز التعاون التجاري
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الوزراء السوري على مشاريع اعمارية هامة أبرزها تأتي لتعزيز التعاون التجاري بين سوريا والأردن.

العالم - سوریا

ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالتصديق على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور “فرع المنطقة الجنوبية” لتنفيذ أعمال الصيانة على طريق أوتوستراد دمشق.. الحدود الأردنية “المسرب الغربي” من دمشق باتجاه درعا “من الحدود الإدارية لمحافظة درعا شمالاً وحتى معبر نصيب الحدودي جنوباً ” وفي مواقع متفرقة.

ويشكل الطريق صلة وصل رئيسية بين سورية والأردن كما أنه يصل مدينة درعا والبلدات التابعة لها مع مدينة دمشق وتمر عليه غزارات مرورية عالية لجميع أنواع السيارات السياحية والشاحنات.

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