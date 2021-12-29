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مسؤول أمريكي: بايدن وبوتين سيبحثان سير المفاوضات النووية مع إيران

مسؤول أمريكي: بايدن وبوتين سيبحثان سير المفاوضات النووية مع إيران
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سير المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني على الأرجح.

العالم -الأميركيتان

يتبع..

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مسؤول أمريكي: بايدن وبوتين سيبحثان سير المفاوضات النووية مع إيران