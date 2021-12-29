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زيارة عباس لوزير الحرب الاحتلال الاسرائيلي..المخاطر والأهداف

زيارة عباس لوزير الحرب الاحتلال الاسرائيلي..المخاطر والأهداف
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... اهداف ومخاطر زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى وزير الحرب الاحتلال الاسرائليلي بني غانتس.

العالم -بانوراما

سخن الاحتلال الاسرائيلي الحدود مع غزة، بقصف مدفعي ادى الى اصابة عدد من المزارعين الفلسطينيين، الامر الذي دفع فصائل المقاومة الى الاصرار على تنفيذ مناورات الركن الشديد 2 رغم هذه التهديدات والتحديات الامني، التي تزامن مع قنص المقاومة جنديين ااسرائيليين.

التصعيد العسكري هذا، اتى عقب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بني غانتس في منزله.

ووصفت فصائل المقاومة اللقاء بالطعنة، ورأتْ فيه تعزيزاً للانقسام الفلسطيني، وتغطيةً على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول،

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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