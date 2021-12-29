الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض : بايدن سيعرض على بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: القوات الروسية والجيش السوري أضعفوا "داعش"

بالفيديو.. هذا ما تحتاجه مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران

حظر استقبال الرعايا غير الإيرانيين القادمين من...

خلال أسبوع واحد.. القطاع الفندقي في السعودية يسجل خسائر كبيرة

تركيا: تصفية 9 مقاتلين أكراد في شمال العراق

لأول مرة.. شريحة مزروعة في الدماغ تسمح لرجل مشلول بالتغريد