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أوليانوف: جميع الأطراف راضية عن المسار الإيجابي لمحادثات فيينا

أوليانوف: جميع الأطراف راضية عن المسار الإيجابي لمحادثات فيينا
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال ممثل الوفد الروسي في محادثات رفع الحظر عن إيران، إن الأطراف في الاتفاق النووي، باستثناء إيران، أعربت خلال لقائها الوفد الاميركي عن ارتياحها للمسار الإيجابي للمفاوضات .

العالم - أوروبا

وأعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المؤسسات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، مساء الأربعاء ، أن الاطراف في الاتفاق النووي (باستثناء إيران) عقدت جولة من المشاورات مع الجانب الأميريكي.

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر "التقت اطراف الاتفاق النووي (باستثناء إيران) مع الوفد الاميركي مساء الاربعاء لتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لمحادثات فيينا".

وقال المسؤول الروسي أيضًا في افادة صحفية إن إدارة بايدن يمكن أن تقدم التزامًا سياسيًا بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي ، لكنها لا تستطيع ضمان ذلك من قبل الإدارات الأميركية المستقبلية.

وأضاف رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات رفع الحظر عن إيران: "جميع الأطراف أعربت عن ارتياحها للاتجاه الإيجابي والأجواء البراغماتية في مسار المحادثات الحالية".

وقال أوليانوف "التقيت اليوم بالمبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي" ، في إشارة إلى المحادثات مع المبعوث الأميركي إلى إيران خلال محادثات فيينا. واضاف "المشاورات والتنسيق الوثيق بين الوفدين الروسي والأمريكي خلال محادثات فيينا شرط مسبق هام لإحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي".

وانتهت قبل قليل الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف بين كبير المفاوضين الإيرانيين ورؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث وإنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ.

وتوجهت بعد ذلك الوفود المشاركة في المحادثات من دون ايران إلى فندق الماريوت الواقع مقابل فندق كوبورغ مباشرة لمناقشة آخر تطورات المفاوضات مع الوفد الأميركي. كما قدت صباح الاربعاء اجتماعات مشتركة بين كبار مفاوضي إيران والترويكا وممثل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ورد تقلصت الخلافات بين الدول المشاركة في المحادثات مقارنة بالجولة السابقة ، وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة. في الوقت نفسه ، تركز اجتماعات الخبراء بين إيران ومجموعة 4 + 1 على رفع الحظر ، وقد أحرز الطرفان تقدمًا جيدًا.

وتؤكد غالبية الوفود على الحاجة إلى مواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإحياء اتفاقيات 2015.

ويقول علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين ، إنه كلما زادت جدية خصمنا استعداده لرفع الحظر ، وابدى ارادة جادة اكثر لقبول الآليات التي تتوخاها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفع الحظر ، لا سيما في قضيتي التحقق والضمانات فبامكاننا ان نتوصل الى الاتفاق في وقت اقصر.

لكنه شدد على أنه في حال التوصل إلى اتفاق ، فعلى منتهك الاتفاق النووي اي الولايات المتحدة الأمريكية ان ترفع الحظر أولاً ، وستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بعد إجراء التحقق ، إجراءات نووية في إطار الاتفاق .

وعقب الاجتماعات مع الأطراف الأخرى، وصف باقري سير المحادثات بالايجابي وقال للصحفيين مساء الاربعاء إن المحادثات تسير على ما يرام. في غضون ذلك ، قال كبير المفاوضين الروس ، إن هناك عوامل وشروط مسبقة لنجاح المحادثات ، وأن فرص التوصل إلى الاتفاق كبيرة.

وبينما تعتزم الوفود مواصلة المحادثات حتى الوصول إلى النتيجة النهائية ، لكنه سيتم تعليق المحادثات لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة بسبب عطلة راس السنة الميلادية ،وستتم متابعتها اعتبارًا من يوم الاثنين القادم. ومن المقرر أن يطلع إنريكي مورا المنسق بين الوفود ومنسق اجتماعا الاتفاق النووي ، الصحفيين اليوم الخميس على آخر تطورات المحادثات.

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