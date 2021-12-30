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1.5 طن.. أكبر عملية ضبط لمخدر الكبتاغون في الإمارات

1.5 طن.. أكبر عملية ضبط لمخدر الكبتاغون في الإمارات
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أحبط مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية في دبي محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة في أكبر عملية ضبط في الإمارات.

العالم - الإمارات

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن: عملية الضبط بدأت بعد أن قامت غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية وبدعم من وحدة "سياج" لمراقبة المنافذ الجمركية بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء جبل علي حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه الحاوية مرتفعة جدا.. فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها حيث تقرر أن يتم التعامل معها بإجراءات تفتيش خاصة تضمن ضبط أية مواد محظورة موجودة في الحاوية.

وأضافت: فور وصول الحاوية باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي وبالتعاون مع فريق "سياج" عمله الخاص في مركز تفتيش جبل علي بتنفيذ إجراءات التفتيش المقررة.

وخلصت إلى أن الفريق استكمل إنجاز مهمته: من خلال التفتيش الدقيق على الشحنة، وتم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل لجمارك دبي الذي أكد صحة الاشتباه وأظهر الفحص أن المادة التي تم ضبطها هي مخدر الكبتاغون المطحون وبكمية تصل إلى نحو 1.5 طن وتبلغ قيمتها التقديرية 1.4 مليار درهم.

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