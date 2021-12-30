الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر..

"نحن قاسم".. تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور تحمل عنوان "نحن قاسم"، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

العالم-سوريا

واقيم، يوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق "مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني"، بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الارهابيين في جبهات سورية عديدة. فيما قام أهالي بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي بتجهيز رسم جداريات كبيرة لقادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثانية لإستشهادهم.

واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعدوان جوي نفذته طائرة امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير العام 2020، في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

روابط ذات صلة

شاهد.. النجمان اللذان لمعا بالساحة العسكرية ولا نظير لهما!

شاهد.. احياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في تونس

اهالي دمشق يستذكرون الشهيد قاسم سليماني بحفل تأبيني

بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتشار مرض غامض يفتك بالعشرات في جنوب السودان

إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر.. "نحن قاسم".. تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

الشيخ قاسم: حزب الله يريد أن تجرى الانتخابات في موعدها

الشيخ علي سلمان يوجه رسالة للشعب البحريني من محبسه

السودان.. إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم

3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا +فيديو