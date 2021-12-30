شاهد: شروط ايران الثلاث الواضحة لإحياء الاتفاق النووي

خاص بالعالم

احتمالات عودة الاتفاق النووي تتزايد، رغم التصريحات الأوروبية المنحازة؛ وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أنّ مفاوضاتِ فيينا تمضي الى الأمام بصورةٍ جيدة. وأن بالإمكان الوصولَ الى اتفاقٍ في فترةٍ زمنيةٍ أقصر إذا كانَ الطرفُ الآخر على استعدادٍ اكثرَ جديةً لإلغاءِ الحظر وتقديمِ الضمانات والتحققِ من ذلك.

وأضافَ، أنّ على الولايات المتحدة، الطرفِ المُنتهِك للاتفاق النووي إلغاءَ الحظر قبلَ أنْ تقومَ ايران باتخاذِ الاجراءاتِ النووية في اطار الاتفاق.

وفي سياق التحركات لاحياء الاتفاق؛ أجرى كبيرُ المفاوضين الإيرانيين محادثاتٍ مع مساعدِ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي انريكي مورا على هامشِ المحادثاتِ الجارية في فيينا بين ايران ومجموعةِ اربعة زائد واحد؛ وأعقبَ اللقاءَ لقاءٌ آخرُ ضمَّ ممثلي الدولِ الأوروبيةِ الثلاث في المفاوضات بحضورِ مورا ايضاً.

وتستمرُ الاجتماعاتُ على مستوى الخبراء لمناقشةِ مسألةِ إلغاءِ الحظر والقضايا النووية. وقالتْ الولايات المتحدة إنّ الأسابيعَ الأخيرة شهدتْ بعضَ التقدم في المحادثات، لكنها أكدتْ أنّ الوضعَ الأساسي لم يتغير. فيما قالتْ روسيا والصين إنّ موضوعَ إلغاءِ الحظر تَجري مناقشتُهُ بشكلٍ نشط.

وأشار المبعوثُ الروسي الى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف، الى عقدِه لقاءً مع مسؤولِ الملفِ الإيراني في الخارجية الأميركية روبرت مالي في فيينا؛ وفي تغريدةٍ له، قال أوليانوف إنّ المشاوراتِ الوثيقةَ والتنسيقَ بين الوفدين الأميركي والروسي في سياقِ محادثاتِ فيينا تمثلُ شرطاً مسبقاً مهماً لإحرازِ تقدمٍ نحوَ استئنافِ العمل بخطةِ العمل المشتركة.

يذكر أن الجولةُ الثامنة من مفاوضات فيينا ستتوقفُ الخميس لمدةِ ثلاثةِ أيام بسببِ أعيادِ الميلاد على أنْ تُستأنَفَ الإثنين المقبل.