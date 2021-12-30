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سوريا.. إصابة عدة مسلحين موالين لتركيا بانفجار عبوة في إعزاز

سوريا.. إصابة عدة مسلحين موالين لتركيا بانفجار عبوة في إعزاز
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المسلحين الموالين لتركيا بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا.

العالم-سوريا

وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية بأن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي في مدينة إعزاز بالريف الشمالي ما أسفر عن إصابة عدد من الإرهابيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في محيط الانفجار".

ولفتت المصادر إلى "أن سياراتي إسعاف حضرتا إلى موقع الانفجار وقامتا بنقل المصابين باتجاه الأراضي التركية".

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المواطنين فيها.

المصدر: سانا

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