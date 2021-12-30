ايران تطلق الى الفضاء بنجاح صاروخ "سيمرغ" الحامل للإقمار الصناعية وعلى متنه ثلاث شحنات ابحاث

قناة العالم
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس العراقي برهم صالح يدعو في مرسوم جمهوري مجلس النواب المنتخب لعقد جلسته الأولى يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022
السلطات السودانية تقطع خطوط الاتصالات والإنترنت والطرق المؤدية الى الخرطوم وجسورها قبيل انطلاق تظاهرات احتجاجية اليوم
الجيش السوري يستهدف مواقع لمسلحي هيئة تحرير الشام في محيط قرية الشيخ بحر بريف ادلب ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي
ايران تطلق الى الفضاء بنجاح صاروخ "سيمرغ" الحامل للإقمار الصناعية وعلى متنه ثلاث شحنات ابحاث
اطلاق ايران للشحنات البحثية الثلاث جرى في وقت متزامن الى ارتفاع 470 كم وبسرعة 7350 مترا في الثانية
مسلحو جماعة الشباب الصومالية يهاجمون بلدة قرب العاصمة مقديشو ويقتلون ما لا يقل عن سبعة ويشتبكون مع قوات الأمن الحكومية
البيت الأبيض : بايدن سيعرض على بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا
البيت الأبيض : بايدن سيعرض على بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا
أ ف ب : البيت الأبيض يعلن ان واشنطن ما زالت "قلقة جدًا" إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا
مصادر فلسطينية: مستوطنون متطرفون يطلقون النار صوب الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
ايران تطلق الى الفضاء بنجاح صاروخ "سيمرغ" الحامل للإقمار الصناعية وعلى متنه ثلاث شحنات ابحاث
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤
هاشتاغ
شاهد.. مواقع التواصل تسخر من فضيحة علی قناة العربية
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥
مع الحدث
خسائر السعودية في اليمن والتعويض بالتلفيقات
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١
انقلاب الصورة
بيان اميركي مضحك ضد حزب الله
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦
مع الحدث
تفاؤل بتطور ملحوظ في مباحثات فيينا رغم العراقيل
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١
خاص بالعالم- مراسلون
مفاوضات فيينا وتفاؤل ايراني مشروط بحسن النوايا، والاعتداءات الاسرائيلية على سوريا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
المكسيك.. 8 قتلى بينهم طفل جراء حادثة إطلاق نار
بايدن وبوتين يناقشان مجموعة من القضايا اليوم الخميس
قبيل التظاهرات.. قطع خدمة الإنترنت في السودان
"قسد" تداهم مخيم الهول شرقي سوريا وتختطف عدداً من اللاجئين
باقري كني يجري مباحثات مع مورا وممثلي الترويكا الاوروبية
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم:
الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين
مقالات و تحليلات
"إسرائيل" تستنجد بوكيلها: تهدئة «ساحة الضفّة» مهمّةً أولى
بلومبيرغ: الخلاف بين الإمارات والسعودية مرشح للتصاعد
السعودية تستنسخ التجربة الاسرائيلية في اليمن
هل توقيت طاولة الحوار الوطني بين الاطراف اللبنانية مناسب؟
هل تحرير اليتمة.. ستكون القشة التي تكسر ظهر السعودية؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.