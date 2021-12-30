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قبيل التظاهرات.. قطع خدمة الإنترنت في السودان

قبيل التظاهرات.. قطع خدمة الإنترنت في السودان
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

قطعت خدمة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد، قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات تطالب بالحكم المدني.

العالم - السودان

وافادت الأناضول عن شهود عيان، بأن شركات الاتصالات بالبلاد بدأت بقطع الإنترنت عن الهواتف النقالة بحلول الساعة (08:00 تغ)، في الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد.

وأفاد بأن الإنترنت يتوفر حاليا فقط عبر خطوط الهاتف الأرضي فقط.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مزودي خدمة الإنترنت، كما لم تصدر السلطات السودانية أي تصريح رسمي حول ذلك حتى الساعة (8.40 تغ).

والأربعاء وصباح الخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور وشارعي النيل والمطار، وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

يأتي ذلك قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها “لجان المقاومة” و”تجمع المهنيين”، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

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