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السلطات السودانية تقطع خطوط الاتصالات والإنترنت والطرق المؤدية الى الخرطوم وجسورها قبيل انطلاق تظاهرات احتجاجية اليوم

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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