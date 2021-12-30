فضيحة جديدة لنتنياهو

العالم - الاحتلال

وبحسب تسجيل صوتي نشره موقع صحيفة "هآرتس"، قال برافرمان: "قبل أن أغادر، أخرجت من الخزنة عدة وثائق كانت فيها وأعطيتها لنائبتي. وقلت لها مزقيها الآن. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل".

ونفى برافرمان ذلك قائلا: "هذا لم يحدث. كل عمل قمت به كان في سياق واجباتي وتم بشكل قانوني، وأي تلميح آخر خاطئ"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

ورد حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، واصفا التقرير بـ "الأخبار الكاذبة" وأن برافرمان كان يشير إلى الوثائق والنسخ الشخصية وليس الوثائق الأصلية الموثقة رقميا.

وأضاف: "ناشر التقرير ومسجل المحادثة هو ابن عضو الكنيست تسفي هاوزر، عضو الائتلاف المعارض لحزب الليكود ولنتنياهو.. نتوقع أن تنشر صحيفة "هآرتس" اعتذارا فوريا عن هذا الخبر الكاذب".

وفي ذلك الوقت، قال موظفون في مكتب نتنياهو للقناة 12 إن "قدرا كبيرا من تمزيق للمستندات حصل في الساعات التي سبقت نقل السلطة من نتنياهو إلى بينيت".