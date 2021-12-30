من تضم تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة؟

العالم - الكويت
وفيما يلي قائمة الوزراء في الحكومة الجديد وفقا لما نقلته موقع التلفزيون الكويتي الرسمي:
1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
3- د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
4- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
5- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
6- د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
9- د. حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة
10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة
11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب
13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة
14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني
15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة